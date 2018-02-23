Турция осудила решение Нидерландов признать геноцид армян

МИД Турции заявил, что решение голландцев "не имеет юридического обязательства или силы".

Турция осудила решение Нидерландов признать геноцид армян
МИД Турции
Фото: alwasatnews.com

Турция решительно осудила решение нижней палаты парламента Нидерландов признать геноцидом массовое убийство армян во времена Османской империи.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Hurriyet Daily News.

"Мы решительно осуждаем решение Палаты представителей Нидерландов сегодня признать события 1915 года "геноцидом", - говорится в заявлении турецкого МИД.

Описывая решение нидерландского парламента как "необоснованное", турецкое ведомство заявило, что решение не имеет места ни в истории, ни в правосудии. "Поэтому оно не имеет юридического обязательства или силы", - добавили в министерстве.

Турция, которая является преемницей Османской империи, отвергает обвинения в геноциде 1915-1923 годов. Анкара утверждает, что от 300 до 500 тысяч армян и такое же число турок погибли в гражданской войне, когда армяне восстали против османских правителей и поддержали вторжение роSSийских войск. Армяне утверждают, что около полутора миллиона человек были убиты в Османской империи в ходе насилия, вспыхнувшего в 1915 году. Многие страны поддерживают Армению в признании того резни геноцидом. Не менее 23 страны, включая Францию и Германию, признали убийства армян в Османской империи геноцидом.




!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд отменил решение об аресте Дыминского, - адвокатАпелляционный суд отменил решение об аресте Дыминского, - адвокат
НАТО видит только дипломатическое решение сирийского конфликта, - СтолтенбергНАТО видит только дипломатическое решение сирийского конфликта, - Столтенберг
В посольства Чехии и Нидерландов в РФ прислали конверты с белым порошкомВ посольства Чехии и Нидерландов в РФ прислали конверты с белым порошком
Верховный Суд принял решение по поводу судьи, которая более года не ходила на работуВерховный Суд принял решение по поводу судьи, которая более года не ходила на работу
Умер экс-премьер Нидерландов Рууд ЛюбберсУмер экс-премьер Нидерландов Рууд Любберс
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с ПутинымГлава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за лжи о встрече с Путиным
Решение ЕСПЧ по конфликту на Донбассе: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛОРешение ЕСПЧ по конфликту на Донбассе: Украина не отвечает за отсутствие судов в ОРДЛО
Климкин посчитал слишком мягким решение ЕСПЧ в деле АфанасьеваКлимкин посчитал слишком мягким решение ЕСПЧ в деле Афанасьева
Порошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидомПорошенко призвал Австрию признать Голодомор геноцидом
РоSSия предостерегла Израиль от признания Голодомора геноцидомРоSSия предостерегла Израиль от признания Голодомора геноцидом
Последние новости
Подгружаем последние новости