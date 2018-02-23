Турция осудила решение Нидерландов признать геноцид армян

МИД Турции заявил, что решение голландцев "не имеет юридического обязательства или силы".

Турция решительно осудила решение нижней палаты парламента Нидерландов признать геноцидом массовое убийство армян во времена Османской империи.

Об этом говорится в заявлении МИД Турции, передает Hurriyet Daily News.

"Мы решительно осуждаем решение Палаты представителей Нидерландов сегодня признать события 1915 года "геноцидом", - говорится в заявлении турецкого МИД .

Описывая решение нидерландского парламента как "необоснованное", турецкое ведомство заявило, что решение не имеет места ни в истории, ни в правосудии. "Поэтому оно не имеет юридического обязательства или силы", - добавили в министерстве.

Турция, которая является преемницей Османской империи, отвергает обвинения в геноциде 1915-1923 годов. Анкара утверждает, что от 300 до 500 тысяч армян и такое же число турок погибли в гражданской войне, когда армяне восстали против османских правителей и поддержали вторжение роSSийских войск. Армяне утверждают, что около полутора миллиона человек были убиты в Османской империи в ходе насилия, вспыхнувшего в 1915 году. Многие страны поддерживают Армению в признании того резни геноцидом. Не менее 23 страны, включая Францию и Германию, признали убийства армян в Османской империи геноцидом.