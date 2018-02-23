Иран придерживается норм ядерного соглашения,- МАГАТЭ

Тегеран сообщил в письме к МАГАТЭ о решении по производству в будущем "военно-морских ядерных двигателей".

Иран придерживается норм ядерного соглашения,- МАГАТЭ
МАГАТЭ
Фото: www.iaea.org

Исламская Республика Иран придерживается норм ядерного соглашения 2015 года, подписанного с шестью мировыми лидерами.

Об этом говорится в конфиденциальном ежеквартальном отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает "Радио Свобода".

В отчете указано, что количество центрифуг для обогащения урана, общий запас иранского низкообогащенного урана и объемы реакторного хладагента остаются на уровне ниже согласованного максимума.

В докладе также говорится, что Иран сообщил в письме к МАГАТЭ о решении по производству в будущем "военно-морских ядерных двигателей". В таком случае, как сообщили в МАГАТЭ, Иран должен предоставить исходную информацию об этих конструкциях.

Отчет МАГАТЭ появился на четыре месяца раньше срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для Конгресса и европейских союзников, чтобы изменить "катастрофические", как он выразился, "недостатки в соглашении", иначе США могут выйти из числа подписантов. Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает "дух" соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений. Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение, а также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, как, например, производство электроэнергии.

Соглашение, подписанное Ираном с США, Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией в 2015 году ограничило ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций против Тегерана.

В своих отчетах МАГАТЭ ранее утверждало, что Иран соблюдает соглашение в течение двух лет с момента вступления в силу.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
New York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армииNew York Times выпустила статью о коррупции при закупках для украинской армии
В роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаинаВ роSSийском посольстве в Аргентине нашли 389 килограммов кокаина
Франция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за ДонбассаФранция и Германия обиделись на США, Украину и РоSSию из-за Донбасса
Блок рекламы


Похожие новости
Швеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родинеШвеция предоставила гражданство иранцу, приговоренному к смертной казни на родине
Госдеп призвал Иран освободить лидеров оппозиции после 7-летнего домашнего арестаГосдеп призвал Иран освободить лидеров оппозиции после 7-летнего домашнего ареста
Главы МИД "нормандской четверки" обсудят в Мюнхене выход представителей РФ из СЦККГлавы МИД "нормандской четверки" обсудят в Мюнхене выход представителей РФ из СЦКК
Венгрия опровергла достижение договоренности с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании"Венгрия опровергла достижение договоренности с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании"
МИД согласовал с Венгрией ключевые позиции по языковых нормах закона "Об образовании"МИД согласовал с Венгрией ключевые позиции по языковых нормах закона "Об образовании"
В Иране мужчина с ножом пытался прорваться в офис президентаВ Иране мужчина с ножом пытался прорваться в офис президента
В Иране полиция задержала 29 противниц хиджабовВ Иране полиция задержала 29 противниц хиджабов
Зачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в СирииЗачем Турция, Иран и РоSSия развязывают новую эскалацию войны в Сирии
Украинец пытался вывезти в Иран информацию по одному из аппаратов "Гетмана Сагайдачного"Украинец пытался вывезти в Иран информацию по одному из аппаратов "Гетмана Сагайдачного"
Девять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха - ЕврокомиссияДевять стран ЕС превысили нормы загрязнения воздуха - Еврокомиссия
Последние новости
Подгружаем последние новости