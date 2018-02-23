Иран придерживается норм ядерного соглашения,- МАГАТЭ

Тегеран сообщил в письме к МАГАТЭ о решении по производству в будущем "военно-морских ядерных двигателей".

Исламская Республика Иран придерживается норм ядерного соглашения 2015 года, подписанного с шестью мировыми лидерами.

Об этом говорится в конфиденциальном ежеквартальном отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), передает "Радио Свобода".

В отчете указано, что количество центрифуг для обогащения урана, общий запас иранского низкообогащенного урана и объемы реакторного хладагента остаются на уровне ниже согласованного максимума.

В докладе также говорится, что Иран сообщил в письме к МАГАТЭ о решении по производству в будущем "военно-морских ядерных двигателей". В таком случае, как сообщили в МАГАТЭ, Иран должен предоставить исходную информацию об этих конструкциях.

Отчет МАГАТЭ появился на четыре месяца раньше срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для Конгресса и европейских союзников, чтобы изменить "катастрофические", как он выразился, "недостатки в соглашении", иначе США могут выйти из числа подписантов. Трамп и некоторые другие официальные лица в США заявляют, что Тегеран нарушает "дух" соглашения и использует свою программу баллистических ракет для обхода ядерных ограничений. Иран это отрицает и утверждает, что соблюдает соглашение, а также настаивает, что его ядерная программа предназначена исключительно для мирных целей, как, например, производство электроэнергии.

Соглашение, подписанное Ираном с США , Великобританией, Францией, Германией, Китаем и Россией в 2015 году ограничило ядерную программу Ирана в обмен на ослабление экономических санкций против Тегерана.