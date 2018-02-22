Украинский консул посетил удерживаемого в РоSSии украинца Гриба

Надлежащего лечения гражданин Украины в роSSийском СИЗО не получает.

Украинский консул посетил удерживаемого в РоSSии украинца Гриба

Украинский консул посетил незаконно удерживаемого в РоSSии гражданина Украины Павла Гриба.

Об этом сообщила спикер министерства иностранных дел Марьяна Беца.

"Сегодня состоялась встреча украинского консула с незаконно удерживаемым в РФ П. Грибом. Впервые, благодаря консулам, встреча состоялась на украинском языке", - написала она в Twitter.

Беца отметила, что Гриб не получает надлежащего лечения, в связи с чем МИД требует допустить украинских врачей к арестованному.

МИД в очередной раз потребовал от РоSSии освободить Павла Гриба.

Напомним, 1 февраля отец 19-летнего Павла Гриба сообщил о тяжелом состоянии сына. По его словам, каждый день в роSSийском СИЗО может быть для Павла последним.

Павел Гриб имеет проблемы с кровообращением из-за синдрома портальной гипертензии.


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