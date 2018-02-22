ГПУ объяснила визит силовиков в бизнес-центр "Форум Виктория Парк" в Киеве

Застройщик не заплатил Киеву 5,4 млн гривен.

ГПУ объяснила визит силовиков в бизнес-центр "Форум Виктория Парк" в Киеве
Фото: ain.ua

Представители Генпрокуратуры и полиция в четверг заблокировали работу ряда компаний, базирующихся в бизнес-центре "Форум Виктория Парк" в Киеве.

Как пишет AIN.UA, силовики находились во всех трех корпусах бизнес-центра с утра до обеда, при этом они никого не впускали и не выпускали из помещений. В числе пострадавших - крупная IT-компания Cogniance.

Силовики действовали на основании определения Печерского райсуда Киева, который предоставил им разрешение на "осмотр комплекса нежилых помещений.

Спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке сообщил, что осмотр помещений бизнес-центра "Форум Виктория Парк" по переулку Ахтырский, 7 проводится в связи с неуплатой застройщиком БЦ паевого взноса Киеву, который оценивается в 5,4 млн гривен.

Уголовное производство расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, а также по факту подделки и использования поддельных документов.

Установлено, что в 2014 году ООО "Укропткульттовары" подало в Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве ряд деклараций о готовности к эксплуатации объектов "Реконструкция помещений офисно-складских зданий с устройством многофункционального социально-общественного комплекса по адресу: переулок Ахтырский , 7 в г. Киеве".

"В нарушение ст. 40 Закона Украины "О регулировании градостроительной деятельности" договор о долевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта застройщиком до настоящего времени не заключен. Учитывая сведения, указанные в декларациях о готовности объектов к эксплуатации, Департаментом экономики и инвестиций КГГА осуществлен расчет размеров паевого взноса, который должен составлять общую сумму 5408000 гривен", - сказано в сообщении.

Должностные лица Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве, действуя вопреки интересам службы, не проверили достоверности данных, приведенных в декларациях о готовности объектов к эксплуатации, вследствие чего были нанесены значительные убытки территориальной общине Киева, выразившееся в неуплате долевого участия.

"22.02.2018 с целью сбора доказательств в уголовном производстве, в соответствии с определением следственного судьи, следователями ГПУ совместно с работниками Нацполиции проводится осмотр вышеупомянутых помещений", - добавили в ГПУ.

Напомним, в конце прошлого года вступил в силу закон о противодействии необоснованному давлению правоохранительных органов на предприятия, который называют закон "Маски-шоу стоп".


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