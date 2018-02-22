Германия выслала 65 граждан Грузии за нарушение правил безвиза

В ряде европейских стран обеспокоены ростом количества совершенных грузинами преступлений.

Германия выслала 65 граждан Грузии за нарушение правил безвиза
Фото: www.vestikavkaza.ru

Германия выдворила на родину 65 граждан Грузии в связи с нарушением правил безвизового режима с Евросоюзом.

Об этом агентству IPN сообщили в посольстве Грузии в Берлине, передает "Грузия Online".

По сообщению пользователей соцсетей, граждане, подвергшиеся реадмиссии, проживали в землях Северный Рейн-Вестфалия и Баден-Вюртемберг.

Как рассказывают сами иммигранты, пока административные суды Германии рассматривают большое количество дел о депортации, причем решения принимаются в ускоренном режиме.

В последнее время ряд европейских стран, в частности Германия, Исландия и Швеция, выразили обеспокоенность в связи с ростом количества совершенных гражданами Грузии преступлений и увеличением количества запросов о предоставлении убежища.

По данным МВД Германии, количество заявок со стороны граждан Грузии с просьбой предоставить убежище в сентябре составило 238, в октябре - 355, в ноябре - 444, в декабре - 522, а в январе - 745.

Глава МИД Грузии Михаил Джанелидзе заявил, что правительство Грузии усилит полицейское сотрудничество с европейскими партнерами для борьбы с организованной преступностью и проведет в стране информационную кампанию по сокращению количества лиц из Грузии, ищущих убежища в странах Шенгенского соглашения.

Безвизовый режим между Грузией и ЕС вступил в силу 28 марта прошлого года. Как известно, Евросоюз оставил за собой право задействовать механизм приостановления безвизового режима, если из третьих стран увеличится количество нелегалов, необоснованных заявок о предоставлении убежища или их граждане создадут угрозу внутренней безопасности ЕС. При обсуждении механизма приостановления безвизовых режимов с третьими странами в январе дипломаты ЕС выразили обеспокоенность Грузии и Албании, однако рисков приостановления безвиза с этими странами нет.

Напомним, что ранее в феврале правительство немецкой земли потребовало остановить действие безвиза для Грузии.


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