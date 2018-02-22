Трамп предложил вооружить учителей в США

После массового убийства в школе во Флориде президент США Дональд Трамп предложил начать процесс вооружения учителей.

С этой инициативой Трамп выступил в Белом доме во время встречи со свидетелями преступления, передает DW.

Помимо этого, Трамп обещал ужесточить контроль за приобретающими оружие. Во встрече в Белом доме также принимал участие отец одной из застреленных учениц.

Трамп заявил, что перед ведомствами будет поставлена задача в дальнейшем «быть очень строгими при проверке личных данных» покупателей оружия. Прежде всего, во внимание будет приниматься психическое здоровье клиентов. Президент США выдвинул предложение, чтобы некоторые учителя смогли пройти тренинги по владению оружием. Это, по мнению Трампа, нужно для того, чтобы сотрудники школ были в состоянии дать отпор возможным преступникам. Он заявил, что у него самого и у других членов правительства «много идей» о возможных действиях в ответ на преступление во Флориде, и сейчас необходимо выбрать лучшие из них.