Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Один военнослужащий погиб, двое ранены.

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левін

С начала суток боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате погиб один украинский военнослужащий, еще двое защитников получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба антитеррористической операции в Фейсбуке.

"В течение сегодняшнего дня роSSийско-оккупационные войска использовали запрещенные минскими договоренностями образцы вооружения - артиллерийские системы и минометы", - отмечается в сообщении.

На Луганском направлении из 122-мм артиллерии, минометов различного калибра и вооружения БМП боевики вели огонь по позициям ВСУ у Троицкого. Минометы калибра 82-мм применили вблизи Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреливали опорные пункты сил АТО неподалеку Луганского, Железного и Новолуганского. Из стрелкового оружия провоцировали военнослужащих у Зайцево.

На Донецком направлении из минометов калибра 120-мм и 82-мм и гранатометов террористы вели огонь по защитникам Водяного на Приазовье. Из стрелкового оружия обстреливали позиции защитников Авдеевки.

Напомним, 20 февраля при обстреле Крымского погибла старшая медсестра медицинской роты 10-й отдельной горно-штурмовой бригады Сабина Галицкая.


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