Испания выдала РоSSии бизнесмена, обвиняемого в хищении у предприятия ФСБ

РоSSиянина обвиняют в нанесении ущерба в особо крупном размере.

Испания выдала РоSSии гендиректора компании "Инвест-Виктория" Михаила Лягина, которого обвиняют в хищении более 550 млн рублей ($9,7 млн) у предприятия ФСБ.

Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

Следком РФ обвиняет Лягина по двум статьям уголовного кодекса - ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере) и ст. 174 (Легализация денежных средств). Дело ведет следственное управление УВД по Сочи ГУ МВД РоSSии по Краснодарскому краю.

Следствие считает, что Лягин "преднамеренно не исполнил договорные обязательства по трем договорам подряда и похитил денежные средства, принадлежащие ФГУП "Кавказский военно-строительный отдел" ФСБ РоSSии". В ведомстве отмечают, что он похитил более 550 млн рублей и нанес предприятию ущерб в особо крупном размере. В это же время Лягин "отмыл" более 390 млн рублей.

В Генпрокуратуре РФ не уточняют, когда было заведено уголовное дело. Лягина объявили в международный розыск. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В феврале 2016 года бизнесмена задержали в Испании. После этого Генпрокуратура направила запрос о его выдаче. Передача обвиняемого состоялась в аэропорту Мадрида 21 февраля.

Как сообщалось ранее, в Испании для депутата Госдумы попросили 5,5 тюрьмы по делу о "русской мафии".


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