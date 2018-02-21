Вырубая Беловежскую пущу, Польша нарушила законы ЕС – топ-советник Суда ЕС

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Генеральный адвокат Европейского суда Ив Бот заявил, что Польша нарушает законодательство ЕС, осуществляя вырубку в Беловежской пуще, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на RMF24.

Это не окончательный вердикт, а позиция генерального адвоката (чиновник суда ЕС, который готовит правовые обоснования и предложения для решений. — Ред.), которую суд примет к сведению при вынесении решения в споре между Польшей и Европейской комиссией.

Ив Бот утверждает, что Польша не выполнила свои обязательства для защиты Natura 2000 — сети охранных участков на территории стран ЕС — и нарушила две директивы Евросоюза: о среде обитания и птицах.

Ив Бот показал неточности в аргументах польского правительства. По его словам, проведение лесозаготовки в Беловежской пуще противоречит предложениям одобренного в 2015 году Плана задач по защите. Более того, действия польской власти могут лишить план эффективности и позволить обойти его положения.

Защитник также отклонил аргументы Варшавы относительно вырубки из соображений безопасности. По его мнению, Польша не проанализировала возможные альтернативные меры, которые могли бы не оказывать вредного воздействия на окружающую среду.

Польское Министерство окружающей среды давно утверждает, что его действия в Беловежской пуще соответствуют положениям директив ЕС о птицах и среде обитания, которые являются основой для европейской программы Natura 2000.

Европейская комиссия придерживается противоположного мнения, утверждая, что эти правила не выполняются, и начала процедуру нарушения законодательства ЕС против Польши.

Мнение генерального адвоката Европейского суда означает, что Польша не может рассчитывать на победу в споре с Европейской комиссией. Как вправило, мнение генерального адвоката совпадает с решением суда.

Министр окружающей среды Польши Генрик Ковальчик отреагировал на позицию генерального адвоката, заявив, что Польша будет уважать любое решение Европейского суда.

Окончательное решение суда ожидается в апреле.


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