Саммит "Большой двадцатки" в следующем году пройдет в японской Осаке

Точная дата мероприятия не сообщается.

Саммит "Большой двадцатки" в следующем году пройдет в японской Осаке
Фото: http://www.toonpool.com

Саммит "Большой двадцатки" (G20) в 2019 году пройдет в японском городе Осака.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал NHK.

"Япония выбрала западный город Осака для проведения саммита G20 в следующем году", - говорится в сообщении.

Осака является вторым по величине после Токио городом в Японии.

В то же время точная дата мероприятия не сообщается.

В этом году саммит G20 пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

"Большая двадцатка", или G20, группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик мира. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира. В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Германия, ЮАР, РоSSия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз. Постоянными участниками встреч G20 являются МВФ, Европейский центральный банк и Всемирный банк.

Напомним, в 2017 году саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге сопровождался массовыми беспорядками. Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценили в €12 млн.


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