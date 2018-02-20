Саммит "Большой двадцатки" в следующем году пройдет в японской Осаке
Точная дата мероприятия не сообщается.
Саммит "Большой двадцатки" (G20) в 2019 году пройдет в японском городе Осака.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на телеканал NHK.
"Япония выбрала западный город Осака для проведения саммита G20 в следующем году", - говорится в сообщении.
Осака является вторым по величине после Токио городом в Японии.
В то же время точная дата мероприятия не сообщается.
В этом году саммит G20 пройдет в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
"Большая двадцатка", или G20, группа министров финансов и руководителей центральных банков 20 экономик мира. В целом экономики G20 составляют 90% мирового ВНП, 80% мировой торговли (включая внутреннюю торговлю в ЕС) и две трети населения мира. В G20 входят Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Республика Корея, Мексика, Германия, ЮАР, РоSSия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Япония и Европейский Союз. Постоянными участниками встреч G20 являются МВФ, Европейский центральный банк и Всемирный банк.
Напомним, в 2017 году саммит "Большой двадцатки" в Гамбурге сопровождался массовыми беспорядками. Ущерб от беспорядков в Гамбурге оценили в €12 млн.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
20.02.2018 15:45