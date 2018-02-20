Reuters: закупка угля в США помогла Украине заручиться расположением Белого дома
Сделка была необходимой, но она также принесла политические дивиденды.
Многомиллионный контракт на закупку американского угля у компании Xcoal помог Украине заручиться расположением Белого дома.
Об этом говорится в публикации Reuters.
В июле 2017 года украинская государственная компания "Центрэнерго" объявила о сделке с Xcoal на поставку до 700 тысяч тонн антрацита. К концу года было поставлено 410 тысяч тонн по цене около 100 долларов за тонну. Исполнительный директор "Центрэнерго" Олег Коземко признал, что сделка с американской компанией была единственным реальным вариантом после провала трех тендеров, которые компания объявила ранее в 2017 году.
Однако сделка была не только необходимой с коммерческой точки зрения, она также принесла политические дивиденды, пишет издание со ссылкой на дипломатические источники. Трамп в ходе предвыборной кампании обещал поддержку американским производителям угля и на этой теме сумел получить голоса штаты Пенсильвания, где добывают поставляемый Украине антрацит. Несмотря на усилия администрации Трампа, американские энергетические компании закрывают угольные электростанции, переходя на газ, ветровую и солнечную энергию. В связи с этим проблемные американские горнорудные компании вынуждены наращивать экспорт, находя новых покупателей в Восточной Европе.
В связи с этим контракт с Украиной оказался очень кстати и способствовал потеплению отношений Киева и президента США Дональда Трампа. Вскоре после этого администрация Трампа сообщила, что рассматривает возможность поставок оборонительных вооружений на Украину для борьбы с пророSSийскими боевиками, а в конце декабря Госдепартамент США объявил, что одобрил экспортную лицензию для Украины на покупку некоторых легких вооружений и стрелкового оружия у американских производителей.
В "Центрэнерго" говорят, что сделка с Xcoal, скорее всего - только начало торговых отношений со США.
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