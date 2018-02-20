Насиров стал фигурантом еще одного уголовного дела

НАБУ заподозрило экс-главу ГФС во взяточничестве.

Национальное антикоррупционное бюро расследует дело о получении взятки бывшим главой Государственной фискальной службы Романом Насировым и проверяет его счет в латвийском банке.

Об этом пишет издание "Судебный репортер", ссылаясь на определение Соломенского суда от 13 февраля.

Дело было возбуждено 25 октября 2017 года по ч.4 ст. 368 Уголовного кодекса (получение взятки).

В ходе расследования установлено, что Роман Насиров фактически контролирует компанию RN Group Limited, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. В частности, 5 июня 2012 года Насиров как директор RN Group Limited (покупатель), подписал договор с украинской компанией - ООО "Укрзернопром Агро" (продавец) по купле-продаже доли в уставном капитале ООО "Укрзернопром-Иванков" в размере 99%. Кроме того, по состоянию на 2 октября 2017 конечным бенефициарным владельцем компании RN Group Limited является родной брат Насирова - Евгений.

Детективы располагают информацией, что Роман Насиров мог получать деньги на счета компании RN Group Limited через компанию UAI-Trade SA (Швейцария) за содействие ООО "Украинские аграрные инвестиции" в получении возмещения НДС. Так, согласно сведениям базы "Инспектор", ООО "Украинские аграрные инвестиции" в 2015 году осуществляло экспорт зерна связанной компании UAI-Trade SA.

UAI-Trade SA имеет банковский счет в банковском учреждении Rietumu Banka (Латвия).

Детективы НАБУ хотят получить информацию из латвийского банка относительно источников поступления и дальнейшего движения средств, полученных UAI-Trade SA на указанный счет, относительно лиц, уполномоченных распоряжаться средствами на счете UAI-Trade SA, относительно бенефициарных владельцев UAI-Trade SA, истинных получателей дохода указанной компании.

Напомним, сейчас Насирова судят по обвинению в злоупотреблении властью и служебным положением (ч.2 ст.364 УК Украины) и служебном подлоге (ч.1 ст.366 УК).

По версии следствия, Насиров причастен к так называемой "газовой схеме Онищенко". По мнению детективов НАБУ, в течение 2015 года он принял ряд безосновательных и незаконных решений о рассрочке сумм платежей по рентной плате за пользование недрами для компаний, задействованных в схеме, на общую сумму 2,019 млрд грн.

Насирова обвиняют в том, что решения принимались задним числом и без согласования с Министерством финансов. Кроме того, следствие утверждает, что он соврал "Укргаздобыче" и Государственной службе геологии и недр об отсутствии у этих компаний налогового долга. Этим он скрыл факт невыполнения ими условий договоров о совместной деятельности в части уплаты ренты, что могло бы стать основанием для расторжения договоров.

Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.