Пограничники задержали двух боевиков "Оплота" за сутки

В 2017 задержаны 4 человека, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

Пограничники задержали двух боевиков "Оплота" за сутки
Фото: mvs.gov.ua

В течение суток пограничники задержали двух участников незаконного вооруженного формирования "Оплот".

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"За сутки пограничники задержали двух участников бандформирования "Оплот". Надеюсь, что эти ярые сторонники "русского мира" будут отвечать перед законом", - отметил он.

По словам Трояна, с начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне террористов на Донбассе. В 2017 году Госпогранслужба задержала 34 человека, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕСВ Монако на выборах победила партия противников ассоциации с ЕС
Выжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - BloombergВыжившие при американском обстреле в Сирии россияне лечатся в госпиталях Минобороны РФ, - Bloomberg
РоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с КрымомРоSSийские пограничники ликвидируют блок-посты на админгранице с Крымом
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
Reuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в СирииReuters подтвердило массовую гибель россиян от удара США в Сирии
Блок рекламы


Похожие новости
В Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания ГенштабаВ Сербии задержали двух украинок и двух американцев за нелегальную съемку здания Генштаба
РоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской областиРоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской области
РоSSийский журналист "засветился" на позициях боевиков "ДНР" в камуфляжеРоSSийский журналист "засветился" на позициях боевиков "ДНР" в камуфляже
В рамках дела о коррупции задержали главу центробанка ЛатвииВ рамках дела о коррупции задержали главу центробанка Латвии
Один украинский военный ранен на Донбассе за суткиОдин украинский военный ранен на Донбассе за сутки
Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"Жители карпатского села задержали вооруженных представителей "Нацдружин"
За сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травмуЗа сутки на Донбассе погиб один военнослужащий, еще один получил боевую травму
В штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и НовотроицкогВ штабе АТО заявили о возможных провокациях боевиков у Докучаевска и Новотроицког
Заммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взяткиЗаммэра Северодонецка задержали при получении 135 тыс. гривен взятки
Четверо военных ранены за сутки на ДонбассеЧетверо военных ранены за сутки на Донбассе
Последние новости
Подгружаем последние новости