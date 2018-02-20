Пограничники задержали двух боевиков "Оплота" за сутки

В 2017 задержаны 4 человека, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.

В течение суток пограничники задержали двух участников незаконного вооруженного формирования "Оплот".

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Вадим Троян, сообщает пресс-служба МВД в Facebook.

"За сутки пограничники задержали двух участников бандформирования "Оплот". Надеюсь, что эти ярые сторонники "русского мира" будут отвечать перед законом", - отметил он.

По словам Трояна, с начала года пограничники задержали пять человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на стороне террористов на Донбассе. В 2017 году Госпогранслужба задержала 34 человека, подозреваемых в причастности к незаконным вооруженным формированиям.