РоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской области
Пограничники рекомендуют водителям воздержаться от поездок из-за большого скопления машин.
РоSSийская Федерация возобновила въезд грузовиков, которые направляются из Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.
Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.
"В настоящее время по информации, которая поступила от роSSийской стороны, постепенно восстанавливается оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка", который напротив украинского пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области", - говорится в сообщении.
По сообщению роSSийской стороны, она восстановила работу оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя накануне.
Как уточнил телеканалу "112 Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, проблемы с трафиком на пунктах пропуска "Бачевск" и "Катериновка" образовались из-за того, что пошло перераспределение грузовиков КПП "Гоптовка".
В ГПСУ рекомендуют водителям фур до завтра воздержаться от поездок в РФ, чтобы дать возможность пересечь границу уже накопившимся авто.
Напомним, в воскресенье у пункта пропуска "Гоптовка" образовалась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые роSSийские пограничники не пустили на территорию РФ. Еще около 100 машин вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом.
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Политика
19.02.2018 12:21