РоSSия возобновила пропуск грузовиков через границу в Харьковской области

Пограничники рекомендуют водителям воздержаться от поездок из-за большого скопления машин.

РоSSийская Федерация возобновила въезд грузовиков, которые направляются из Украины через пункт пропуска "Гоптовка" в Харьковской области.

Об этом сообщается на сайте Государственной пограничной службы.

"В настоящее время по информации, которая поступила от роSSийской стороны, постепенно восстанавливается оформления грузовых автомобилей в пункте пропуска для автомобильного сообщения "Нехотеевка", который напротив украинского пункта пропуска "Гоптовка" в Харьковской области", - говорится в сообщении.

По сообщению роSSийской стороны, она восстановила работу оборудования для досмотра грузов, которое вышло из строя накануне.

Как уточнил телеканалу "112 Украина" помощник главы Госпогранслужбы Олег Слободян, проблемы с трафиком на пунктах пропуска "Бачевск" и "Катериновка" образовались из-за того, что пошло перераспределение грузовиков КПП "Гоптовка".

В ГПСУ рекомендуют водителям фур до завтра воздержаться от поездок в РФ , чтобы дать возможность пересечь границу уже накопившимся авто.