По предварительной информации, у роSSийской стороны вышло из строя оборудование для досмотра грузов.

На автомобильном пункте пропуска "Нехотеевка" в Харьковской области контрольные службы РоSSии не пропускают грузовые автомобили через роSSийско-украинскую границу.

Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.

"По предварительной информации, у роSSийской стороны вышло из строя оборудование для досмотра грузов. Поэтому большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска", - говорится в сообщении.

Также с вечера воскресенья наблюдаются задержки грузового транспорта и на других участках роSSийско-украинской границы, в частности, - в Сумской области. Так, в воскресенье образовалась очередь из фур на пункте пропуска "Екатериновка", а сегодня - и в пункте пропуска "Бачевск", где уже скопилось около 50 грузовиков.

Фото: dpsu.gov.ua

Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь роSSийско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.