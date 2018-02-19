РоSSия третьи сутки не пропускает грузовики из Украины в Харьковской области
По предварительной информации, у роSSийской стороны вышло из строя оборудование для досмотра грузов.
На автомобильном пункте пропуска "Нехотеевка" в Харьковской области контрольные службы РоSSии не пропускают грузовые автомобили через роSSийско-украинскую границу.
Об этом сообщается на сайте Госпогранслужбы.
"По предварительной информации, у роSSийской стороны вышло из строя оборудование для досмотра грузов. Поэтому большинство транспортных средств возвращаются и направляются в другие пункты пропуска", - говорится в сообщении.
Также с вечера воскресенья наблюдаются задержки грузового транспорта и на других участках роSSийско-украинской границы, в частности, - в Сумской области. Так, в воскресенье образовалась очередь из фур на пункте пропуска "Екатериновка", а сегодня - и в пункте пропуска "Бачевск", где уже скопилось около 50 грузовиков.
Госпогранслужба обращается к водителям, которые намерены в ближайшее время пересечь роSSийско-украинскую границу на этих направлениях, учесть эту информацию и по возможности выбирать другой маршрут.
Напомним, по состоянию на воскресенье у пункта пропуска "Гоптовка" образовалась очередь из 100 грузовых автомобилей, которые роSSийские пограничники не пустили на территорию РФ. Еще около 100 машин вернулись в Украину, чтобы следовать другим маршрутом.
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