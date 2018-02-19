54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС

Номера жетонов бойцов роSSийских ЧВК в Сирии отличаются от тех, что выдает Минобороны РФ.

54 бойца роSSийских ЧВК погибли в Сирии в сентябре 2017 года, - ВВС
Обстрел роSSийских наемников в Сирии
Фото: стоп-кадр видео

В сентябре 2017 года в Сирии погибли не менее 54 бойцов частных военных компаний из РоSSии.

Об этом сообщается Русская служба ВВС. Издание изучило документы, которые передали матери одного из погибших.

Документы для публикации передала мать Евгения Аликова из поселка Североонежск Архангельской области Нина Атюшева. Она рассказала, что в середине сентября 2017 года с ней связался человек из Ростова-на-Дону, представившись Андреем. Он сообщил, что ей надо приехать в городе и забрать тело ее сына, который погиб в Сирии. Женщина ответила, что не может приехать одна, на что ей сказали "мол, мы своих не бросаем". К ней домой 20 сентября на машине приехал мужчина средних лет. "Привез гроб с моим сыночком, все его документы и деньги", - рассказала она.

Также он передал пять миллионов рублей в качестве страховой выплаты за гибель сына - по словам Атюшевой, он выложил на кухонный стол пачки пятитысячных купюр, перетянутые резинками.

Кроме того, мужчина привез справки из госпиталя. Среди документов, которые опубликовало издание, есть расписка Аликова о получении жетона ЧВК "Вагнер" - в нем говорится, что 19 мая 2017 года он получил личный номер М-3601. Его мать рассказала, что он оказался в Сирии в середине лета 2017 года.

ВВС пишет, что стандартный номер жетона, который военным выдает Минобороны РФ, состоит из заглавной буквы русского алфавита и шестизначного числа, а номера бойцов ЧВК из Сирии сокращены до четырех цифр.

ВВС отмечает, что корреспонденты издания вместе с Атюшевой пытались созвониться с Андреем, но ответивший на звонок мужчина сказал, что его зовут иначе и добавил, что ничего не знает про роSSийских добровольцев в Сирии.

Как отмечает ВВС, 54 погибших бойца ЧВК из РоSSии - это больше, чем официальные цифры за все 3,5 года кампании. По официальным данным, которые представляет Минобороны РФ, за время операции в Сирии потери личного состава вооруженных сил РоSSии составили 44 человека.

Напомним, на прошлой неделе сообщалось, что в Сирии насчитали 300 убитых и раненых роSSийских наемников.


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