1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко
Вручено 412 подозрений.
От действий сотрудников правоохранительных органов в отношении активистов Майдана в 2013-2014 годах признаны потерпевшими 1800 человек. Об этом сегодня на открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.
"У нас есть 1800 пострадавших лиц, которые признаны в этом статусе и следят за судами, ожидая первых приговоров. Есть 412 врученных и объявленных в юридическом смысле подозрений. Из них 48 высокопоставленных лиц из той власти, 208 правоохранителей. Среди них - 27 следователей, которые издевались над законом и участниками мирных демонстрации, 20 прокуроров и 16 судей. В суды направлено 161 обвинительный акт по 252 людям. По результатам судебного рассмотрения признаны виновными 50 человек. Из них 43 получили обвинительные приговоры ", - сказал Луценко.
По его словам, это первые результаты, где судебные процессы были относительно короткими.
"Главное сейчас происходит в судах, где рассматриваются дела относительно исполнителей преступных приказов. В первую очередь спецподразделения "Беркут", "Черной сотни" и других лиц тех печально известных событий. Эти суды не могут быть быстрыми, если мы хотим справедливых и законных решений. Мы должны набраться терпения и пройти все процедурные процессы ... Дела об убийствах - это дела, как правило, нескольких лет", - отметил Луценко.
Напомним, Порошенко заявил, что примет участие в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане.
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