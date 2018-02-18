1800 человек признаны потерпевшими от действий правоохранителей на Майдане, - Луценко

Вручено 412 подозрений.

От действий сотрудников правоохранительных органов в отношении активистов Майдана в 2013-2014 годах признаны потерпевшими 1800 человек. Об этом сегодня на открытии выставки памяти Героев Небесной Сотни в Киеве заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает УНН.

"У нас есть 1800 пострадавших лиц, которые признаны в этом статусе и следят за судами, ожидая первых приговоров. Есть 412 врученных и объявленных в юридическом смысле подозрений. Из них 48 высокопоставленных лиц из той власти, 208 правоохранителей. Среди них - 27 следователей, которые издевались над законом и участниками мирных демонстрации, 20 прокуроров и 16 судей. В суды направлено 161 обвинительный акт по 252 людям. По результатам судебного рассмотрения признаны виновными 50 человек. Из них 43 получили обвинительные приговоры ", - сказал Луценко.

По его словам, это первые результаты, где судебные процессы были относительно короткими.

"Главное сейчас происходит в судах, где рассматриваются дела относительно исполнителей преступных приказов. В первую очередь спецподразделения "Беркут", "Черной сотни" и других лиц тех печально известных событий. Эти суды не могут быть быстрыми, если мы хотим справедливых и законных решений. Мы должны набраться терпения и пройти все процедурные процессы ... Дела об убийствах - это дела, как правило, нескольких лет", - отметил Луценко.

Напомним, Порошенко заявил, что примет участие в судебном процессе по расследованию преступлений на Майдане.