Україні нададуть близько 1800 трансформаторів та сім тисяч генераторів

Дмитро Кулеба анонсував масштабну допомогу Україні у боротьбі з наслідками масованих обстрілів критичної інфраструктури, інформує ZN.ua.

Україні нададуть близько 1800 трансформаторів та сім тисяч генераторів
© Бріджит Брінк / Twitter

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив на брифінгу 4 січня, що Україна отримає близько 1800 трансформаторів та понад 7000 генераторів потужністю до 100 кВт, а також 600 генераторів, потужність яких перевищує це значення.

Крім цього, партнери нададуть Україні понад 40 км кабелю, а також сотні найменувань запчастин, за допомогою яких енергетики зможуть здійснювати ремонт об'єктів, що постраждали від обстрілу.

Зазначимо, що потужні генератори здатні забезпечити роботу критичної інфраструктури великих міст. Зокрема в Києві вже понад 50 котелень, що залежать від наявності електроенергії, вдалось забезпечити генераторами для безперебійної роботи. Також від генераторів зможуть працювати майже 140 бюветних комплексів, що дозволить забезпечувати містян водою в критичних ситуаціях.

Також Київ збільшує кількість пунктів обігріву, що оснащені генераторами, що дозволить людям підзарядити гаджети та зігрітись у випадку відсутності електроенергії та теплопостачання.


Ірина Знась, ZN.ua





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