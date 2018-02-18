ГПУ через чотири роки після розстрілу Майдану заплатила за витягування куль зі стін для експертизи

Генеральна прокуратура України 5 лютого уклала угоду з ФОП Лазуткіна Юлія Олексіївна на послуги з відшукування і вилучення куль та їх фрагментів на зовнішніх стінах будівель, що розташовані по Алеї Героїв небесної Сотні, 4 та по вул. Хрещатик, 7/1 з метою проведення слідчих дій.

Вартість угоди склала 69,80 тис грн., повідомляється в системі « Прозорро ».

У кошторисі вказано, що будівельники мають просвердлити близько 500 отворів у стінах для вилучення куль, що залишились в фасадах після розстрілу Майдану.

Нагадаємо, в ході вуличних боїв на Майдані 18-21 лютого 2014 року загинули 77 протестувальників , ще 19 людей померли згодом в лікарнях. До 18 лютого було вбито ще 9 людей. Абсолютна більшість загинула від вогнепальних поранень.