ГПУ через чотири роки після розстрілу Майдану заплатила за витягування куль зі стін для експертизи
Генеральна прокуратура України 5 лютого уклала угоду з ФОП Лазуткіна Юлія Олексіївна на послуги з відшукування і вилучення куль та їх фрагментів на зовнішніх стінах будівель, що розташовані по Алеї Героїв небесної Сотні, 4 та по вул. Хрещатик, 7/1 з метою проведення слідчих дій.
Вартість угоди склала 69,80 тис грн., повідомляється в системі «
У кошторисі вказано, що будівельники мають просвердлити близько 500 отворів у стінах для вилучення куль, що залишились в фасадах після розстрілу Майдану.
Нагадаємо, в ході вуличних боїв на Майдані 18-21 лютого 2014 року
Також на Майдані загинули 13
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