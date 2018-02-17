Спецпрокурор США обвинил 13 россиян во вмешательстве в американские выборы

Специальный прокурор Роберт Мюллер, расследующий вмешательство РФ в выборы в США выдвинул обвинение 13 россиянам и 3 роSSийским организациям.

Их обвиняют в умышленном сговоре с целью умышленного вмешательства в политические и избирательные процессы в США .