Госдеп призвал Иран освободить лидеров оппозиции после 7-летнего домашнего ареста
"США призывают к их немедленному освобождению и освобождению всех узников совести, несправедливо задержанных в Иране".
Госдепартамент США призвал Иран освободить кандидатов в президенты Ирана в 2009 году Мехди Карруби и Мира Хосейна Мусави, а также его жену-активистку Зару Ранавард, которые уже семь лет находятся под домашним арестом.
Об этом заявила пресс-секретарь Госдепа США Хизер Науэрт, передает "Радио Свобода".
"Дальнейший домашний арест этих трех лиц противоречит международным обязательствам Ирана, в том числе Международному пакту о гражданских и политических правах, о предоставлении минимальных гарантий справедливого судебного разбирательства и против безосновательного ареста граждан или их задержания", - заявила Науэрт.
Она добавила, что США присоединяются к международному сообществу, "осуждая произвольное задержание этих трех лиц без предъявления обвинений или справедливых судебных разбирательств".
"США призывают к их немедленному освобождению и освобождению всех узников совести, несправедливо задержанных в Иране", - сказала пресс-секретарь.
Как известно, лидеры иранской оппозиции Мехди Карруби, Мира Хосейн Мусави и его жена Зара Ранавард были приговорены к семилетнему домашнему аресту 14 февраля 2011 года за организацию массовых антиправительственных выступлений.
В прошлом месяце Карруби выступил с критикой верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи за его заявления и обвинения об "иностранных врагах" на фоне уличных протестов, заявив, что Хаменеи должен ответить за свою "политику последних трех десятилетий".
По меньшей мере 25 человек погибли и более трех тысяч были задержаны в Иране, когда власть пыталась подавить протесты, охватившие более 70 городов и сел.
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