Аваков: Полиция задержала 38 участников потасовки у Соломенского суда

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Полиция задержала 38 участников драки возле здания Соломенского районного суда в Киеве.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

«Задержали 38 человек. И еще задержим», — сообщил он.

Также, по данным столичной полиции, по факту ранения полицейского возле суда начато уголовное производство по ч. 3 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

У задержанных изъяли два устройства для отстрела резиновых пуль, две телескопических дубинки, граната, несколько ножей, газовые баллончики и дымовые шашки. После установления личных данных задержанных и получения объяснений их действиям будет дана правовая оценка.

Кроме того, после осмотра изъятых предметов будет решен вопрос об открытии уголовного производства по факту незаконного обращения с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.


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