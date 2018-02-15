На Майдане открылась выставка проектов мемориала Небесной сотни

Победитель конкурса будет объявлен 20 февраля.

На Майдане открылась выставка проектов мемориала Небесной сотни
Фото: пресс-служба президента

На Майдане в четверг открылась выставка проектов мемориала Героев Небесной сотни.

В церемонии открытия выставки принял участие президент Петр Порошенко.

"20 февраля 2018 года, на следующей неделе, авторитетное жюри определит проект-победитель в номинации "Мемориал Героев". А в июне оно объявит результаты конкурса "Музей Революции Достоинства". Могу сообщить, что на участие в конкурсе поступило больше 60 заявок из 12 стран мира и Украины", - рассказал Порошенко, выступая в центре Киева.

Из 60 работ были выбраны 28 лучших в обеих номинациях. Сегодня на Майдане представлены проекты мемориального комплекса.

"До 18-20 числа тысячи киевлян смогут выразить свое мнение по поводу представленных проектов. Эта выставка демонстрирует девять высокопрофессиональных проектов, представленных анонимно. Для того, чтобы вы высказались и сказали: мне больше нравится этот символ", - сказал он.

Напомним, что участники конкурса проектов должны были представить предложение мемориального пространства в память о Героях Небесной сотни, а также разработать проектное предложение здания музея "Революции достоинства", который должен иметь музейную и культурно-просветительскую функции, разработать общественное пространство как составную мемориально-музейного комплекса.

Участок проектирования мемориально-музейного комплекса расположен в центральной части Киева, на Аллее Героев Небесной Сотни.


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