"Талибан" заявил о готовности закончить войну в Афганистане путем диалога

Талибы заявили, что не сдадутся под натиском США.

"Талибан" заявил о готовности закончить войну в Афганистане путем диалога
Талибы
Фото: kp.ru

Исламистское движение "Талибан" заявило, что хочет положить конец войне в Афганистане путем диалога, однако предупредило, что его готовность добиваться мира не означает, что талибы истощены, а их вооруженная кампания будет продолжаться независимо от того, насколько сильное сопротивление окажут США.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Наше предпочтение заключается в решении афганской проблемы путем мирного диалога", - говорится в заявлении исламистов. Также талибы заявили, что США доджны прекратить свою "оккупацию" и принять право талибов сформировать правительство, которое "согласуется с убеждениями нашего народа". При этом действующее правительство в сообщении талибов высмеивается.

"Для американского народа еще не слишком поздно осознать, что "Талибан" может решать проблемы с каждй стороной "путем здоровой политики и диалога", - подчеркивают талибы.

Также в "Талибане" заявили, что у них нет намерений вредить какой-либо другой стране, равно как и позволять кому-либо использовать территорию Афганистана против кого-либо еще.

Агентство напоминает, что более агрессивная стратегия США в Афганистане, представленная президентом Дональдом в августе 2017 года, в том числе рост числа авиаударов, вынудила талибов покинуть несколько подконтрольных им провинциальных центров. Тем не менее, боевики по-прежнему контролируют большие части сельской местности, а также в последние несколько недель провели две серьезных атаки в Кабуле, в результате чего были убиты около 150 человек.

Тем временем США и афганское правительство пытаются начать переговоры, которые положат конец войне, продолжающейся в стране уже почти 17 лет. Ежегодно предпринимаются попытки возобновить переговоры, однако пока они не были успешными.

Исламистское движение "Талибан" оформилось в Афганистане в 1994 году. С 1996 по 2001 правило страной, в 2003 году ООН признала движение террористической организацией. Талибы предоставили убежище Усаме бин Ладену после теракта 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. По различным оценкам, исламисты контролируют до 70% территории Афганистана, число активных боевиков организации оценивается в 27 тыс. человек.


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