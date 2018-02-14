В Нидерландах утвердили автоматическое согласие на донорство органов после смерти

Подобная система действует в Бельгии и Испании.

В Нидерландах утвердили автоматическое согласие на донорство органов после смерти
Фото: polemika.com.ua

Сенаторы в Нидерландах утвердили новый закон, который вводит автоматическое согласие взрослых граждан на донорство органов после смерти, если только они сами заранее от этого не откажутся.

Об этом сообщает The Associated Press.

Закон был принят 13 февраля незначительным большинством голосов в верхней палате парламента Нидерландов.

Нижняя палата приняла законопроект большинством голосов еще в 2017 году.

Автор законопроекта Пиа Дейкстра (Pia Dijkstra) заявила, что в рамках новой системы - подобная действует в Бельгии и Испании - каждый гражданин старше 18 лет, который еще не зарегистрирован в качестве донора, получит письмо с вопросом о том, не хочет ли он пожертвовать свои органы после смерти.

"Они ответят: да, нет или укажут, что решение должен принять ближайший родственник или конкретный человек", - сказала Дейкстра.

Те, кто не ответит на первое письмо и на второе письмо в течение шести недель, будут считаться донорами органов. Однако они смогут изменить свой статус в любой момент.

Как сообщалось накануне, в Нидерландах запретили специальные места для курения в кафе.


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