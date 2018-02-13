В полиции подсчитали количество преступлений, совершенных иностранцами в 2017

Более трети краж и ограблений совершили граждане Грузии.

Граждане иностранных государств в 2017 году совершили в Украине 2,9 тыс. преступлений.

Об этом заявил первый заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, сообщает пресс-служба Нацполиции.

"За прошедший 2017 год иностранными гражданами на территории Украины было совершено 2,9 тысяч преступлений", - заявил он на рабочей встрече с директором департамента по делам иностранцев и лиц без гражданства Государственной миграционной службы Наталией Науменко.

Замглава Нацполиции уточнил, что из них 746 преступления совершено гражданами РоSSийской Федерации, 707 - гражданами Грузии, 425 - гражданами Азербайджана, Молдовы - 271, Армении - 141, Узбекистана - 134.

По словам Аброськина, в прошлом году гражданами других государств на территории Украины совершено 51 умышленное убийство, 42 факта причинения тяжких телесных повреждений, 25 случаев торговли людьми. Кроме того, иностранцами совершено 111 разбойных нападений и более тысячи краж, более трети из которых совершили граждане Грузии.

Начальник криминальной полиции отметил, что в январе 2018 года иностранцами совершено 181 уголовное преступление, в том числе гражданами Азербайджана - 52, Грузии - 36, РоSSии - 27, Молдовы - 23. Среди них 5 умышленных убийств, 11 разбойных нападений, 14 грабежей, 71 кража.