Главу правозащитной организации "Мемориал" в Чечне признали политзаключенным
Ведущие международные правозащитные организации призвали роSSийские власти освободить Титиева.
Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенным главу представительства организации в Чечне Оюба Титиева, арестованного по обвинению в хранении наркотиков.
Заявление опубликовано на сайте организации.
"Правозащитный центр "Мемориал" считает Оюба Титиева политзаключенным. Мы требуем его немедленного освобождения и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к фабрикации его уголовного дела", - подчеркивается в заявлении.
В организации считают, что обстоятельства преследования позволяют полагать, что "Оюб Титиев был лишен свободы с целью прекращения его ненасильственной публичной деятельности, направленной на защиту прав человека и основных свобод". При этом подчеркивается, что "лишение свободы было применено в нарушение права на справедливое судебное разбирательство, иных прав и свобод, гарантированных Конституцией РФ, Международным пактом о гражданских и политических правах и Европейской Конвенцией о защите прав человека и основных свобод, и было основано на фальсификации доказательств вменяемого преступления при отсутствии его события".
Правозащитники настаивают, что незаконным преследованием Титиева власти Чечни хотят прекратить его публичную деятельность. В "Мемориале" напоминают, что представители руководства республики неоднократно негативно высказывались в адрес правозащитных организаций. В качестве примера приводится, в частности, заявление главы Чечни Рамзана Кадырова, который назвал правозащитников "врагами народа", а самого Титиева – "наркоманом".
В пресс-релизе "Мемориала" также говорится о многочисленных нарушениях при расследовании дела и слежке за адвокатом Оюба Титиева.
Напомним, главу чеченского "Мемориала" задержали 9 января, а позднее арестовали на два месяца по обвинению хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международные правозащитные организации призвали роSSийские власти освободить Титиева.
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