Конституционный суд не смог избрать нового главу

На выборах главы Конституционного суда Украины во вторник, 14 июня, ни один из кандидатов не набрал необходимое количество голосов, сообщила в Telegram народная депутат, представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

«Сегодня прошли выборы Главы Конституционного Суда. Ни один кандидат в этот пост не получил необходимое количество голосов судей», - написала она.

Согласно Конституции, закону и регламенту Суда выборы главы КСУ проходят путем тайного голосования судьями. Избранным считается кандидат, за которого проголосует не менее десяти судей. Если ни один из кандидатов на должность главы Суда не получил необходимого количества голосов, проводятся новые выборы не позднее чем через месяц со дня проведения предыдущих выборов Председателя Суда.

«Таким образом, не позднее 15 июля Суд должен провести повторные выборы», – добавила депутат.