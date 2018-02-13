Полиция оттеснила сторонников Саакашвили от Администрации Президента

Задержан бывший участник АТО Юрий Тибенко.

Полиция оттеснила сторонников Саакашвили от Администрации Президента
Фото: стоп-кадр с видео

Полиция оттеснила сторонников бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили от здания Администрации Президента. Один из активистов задержан, сообщается в фейсбуке политсилы.

Українські Новини пишут, что задержан бывший участник АТО Юрий Тибенко.

Сейчас в митинге участвуют около 100 сторонников Саакашвили. Их туда созвали соратники политика.

Администрация Президента взята под усиленную охрану.

Напомним, в понедельник спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу.

Именно из Польши Саакашвили попал в Украину 10 сентября, прорвавшись через границу. На тот момент он уже был лишен украинского гражданства.

6 февраля Саакашвили было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.


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