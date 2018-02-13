Полиция оттеснила сторонников Саакашвили от Администрации Президента
Задержан бывший участник АТО Юрий Тибенко.
Полиция оттеснила сторонников бывшего президента Грузии, лидера политической партии "Рух нових сил" Михаила Саакашвили от здания Администрации Президента. Один из активистов задержан, сообщается в фейсбуке политсилы.
Українські Новини пишут, что задержан бывший участник АТО Юрий Тибенко.
Сейчас в митинге участвуют около 100 сторонников Саакашвили. Их туда созвали соратники политика.
Администрация Президента взята под усиленную охрану.
Напомним, в понедельник спецназ Госпогранслужбы задержал Саакашвили в киевском ресторане, после чего политика выдворили самолетом в Польшу.
Именно из Польши Саакашвили попал в Украину 10 сентября, прорвавшись через границу. На тот момент он уже был лишен украинского гражданства.
6 февраля Саакашвили было окончательно отказано в оформлении документов о признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.
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