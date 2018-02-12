Задержанного Саакашвили могут депортировать в Европу - источник

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Экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили могут депортировать в Европу.

Об этом Украинской правде сообщили высокопоставленные источники в правоохранительных органах.

По словам собеседника, после задержания Саакашвили в Киеве, его, скорее всего, депортируют из Украины.

«Сейчас его будут депортировать в Европу. Все суды уже прошли. Как только он проиграл в суде, то службы получили право депортировать», — сообщил источник.

По его словам, все процедуры по высылке не займут много времени, ведь уже есть решения судов.

Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что у Саакашвили будет несколько вариантов, если он не получит политического убежища в Украине.

«Если суд признает, что он не имеет права на политическое убежище в Украине, возникнет несколько возможностей для него. Первая — добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья. Насколько мне известно в Нидерландах подтвердили готовность принять его по процедуре воссоединения семей (Family Union)», – сказал он.

«Второй путь – добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран, или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу — то есть Польшу. А также экстрадиция по требованию Генеральной прокуратуры Грузии», – добавил Луценко.

Генпрокурор отмечал, что не хотел бы отправлять Саакашвили в грузинскую тюрьму.

12 февраля стало известно, что, что экс-президента Грузии задержали в столичном ресторане.

Пресс-служба лидера «Руху нових сил» Михаила Саакашвили обнародовала видео задержания политика.


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