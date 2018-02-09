Начальник Генштаба: Мы не собираемся форсировать Волгу

У ВСУ нет задач за пределами границ Украины.

Начальник Генштаба: Мы не собираемся форсировать Волгу
Виктор Муженко
Фото: mil.gov.ua

Начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины Виктор Муженко назвал одним из ключевых приоритетов военной реформы подготовку войск и повышение их мобильности.

Об этом он заявил на встрече с членами Киевской ассоциации военных атташе, сообщается на сайте Минобороны.

По словам Муженко, речь идет о перемещении соответствующих сил и средств - бригад, полков, батальонов, исходя из активности и оценки характера действий противника. Эти действия отрабатывались во время стратегических учений, предусматривавших перемещение и осуществление маневров на большие расстояния: "Летняя гроза 2016", "Южный ветер 2016" и "Непреклонная стойкость 2017".

Муженко отметил, что во время таких учений большое внимание уделяется способности войск преодолевать водные препятствия.

"Мы не собираемся форсировать Волгу. Мы собираемся идти по своей территории и по своей земле. Какие бы кто-то там не вбрасывал "фейковые" документы, у нас нет заданий за пределами границ Украины", - подчеркнул генерал.

По итогам встречи полковник Норберт Хесс, атташе по вопросам обороны Германии и президент Киевской ассоциации военных атташе высоко оценили прогресс в реформах, которого ВСУ достигли в 2017 году.

"Вы и ваши Вооруженные Силы достигли довольно значительного прогресса... Дело здесь не просто в достижениях за короткое время, а в том, что все это было сделано во время войны. Я не знаю ни одного народа, ни одной страны, которая сделала то, что вы делаете сейчас", - отметил он.

Напомним, ранее Муженко распорядился подготовить ВСУ к принятию на вооружение американских противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

28 января президент Петр Порошенко подписал указ о гособоронзаказе на 2018-2020 годы.


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