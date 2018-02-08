Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства
Наказание будет составлять до трех лет ограничения или лишения свободы.
Верховная Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства.
За соответствующий закон №4088 проголосовали 229 народных депутатов, сообщается на сайте Парламента.
"Принят закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)". Законодательным актом установлена уголовная ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства", - говорится в сообщении.
Законом изложена ч.1 ст. 120 Уголовного кодекса "доведение до самоубийства" в новой редакции, согласно которой "доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воле, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок".
Отмечается, что закон принят с технико-юридическими правками.
Напомним, Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов.
Министерство здравоохранения и общественные организации инициировали проект "Линия жизни. Украина". Его суть - создание национальной телефонной горячей линии для предотвращения самоубийств.
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Политика
08.02.2018 16:56