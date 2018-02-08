Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства

Наказание будет составлять до трех лет ограничения или лишения свободы.

Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства.

За соответствующий закон №4088 проголосовали 229 народных депутатов, сообщается на сайте Парламента.

"Принят закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс (относительно установления уголовной ответственности за содействие совершению самоубийства)". Законодательным актом установлена уголовная ответственность за любое содействие лицу в совершении самоубийства или попытки самоубийства", - говорится в сообщении.

Законом изложена ч.1 ст. 120 Уголовного кодекса "доведение до самоубийства" в новой редакции, согласно которой "доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство, что является следствием жестокого с ним обращения, шантажа, систематического унижения его человеческого достоинства или систематического противоправного принуждения к действиям, которые противоречат его воле, склонение к самоубийству, а также других действий, способствующих совершению самоубийства, наказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок".

Отмечается, что закон принят с технико-юридическими правками.

Напомним, Украина является одной из 25 стран мира с самыми высокими показателями суицидов.

Министерство здравоохранения и общественные организации инициировали проект "Линия жизни. Украина". Его суть - создание национальной телефонной горячей линии для предотвращения самоубийств.


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