Луценко назвал конфликт с НАБУ "ошибкой, которая не должна повториться"

Сытник, в свою очередь, выразил неуверенность, что ситуация больше не повторится.

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Генеральный прокурор Юрий Луценко считает, что публичное противостояние Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного бюро было ошибкой, которая не должна повториться.

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

По словам Луценко, данный конфликт уже исчерпан. Генпрокурор рассказал о ситуации с обысками у первой замглавы Государственной миграционной службы Дины Пимаховой в декабре 2017 года. По его словам, в ГПУ поступило заявление от Пимаховой о том, что ее провоцируют на получение взятки. В связи с этим было зарегистрировано производство. Затем появилась информация о том, что "на двух квартирах собираются люди, которые обсуждают вещи, похожие на провоцирование взятки".

"В конце концов, происходит ключевой разговор - этот человек звонит Пимаховой и говорит, что готов предоставить сумму, которую называл ранее. Этого человека задерживают. Во время обысков прокуратуре становится понятно, что это квартиры НАБУ", - рассказал генпрокурор.

Луценко рассказал, что позвонил директору НАБУ Артему Сытнику и предложил провести совещание, а до этого этого времени воздержаться от какой-либо публичной информации.

"Но ровно в 8:45 появляется заявление от пресс-службы НАБУ о том, что ГПУ и СБУ сорвали их операцию", - заявил генпрокурор, отметив, что считает такие действия Сытника "немудрыми".

Луценко рассказал, что впоследствии он встречался с директором НАБУ по инициативе Сытника и стороны пришли к выводу "что это было ошибкой и нельзя допускать повторения публичного противостояния".

Сытник, в свою очередь, выразил неуверенность, что ситуация, сложившаяся между Генпрокуратурой и НАБУ в декабре прошлого года, больше не повторится, передает "Укринформ".

"Я ни с кем ничего не начинал и ни с кем ничего не исчерпывал... Я не уверен, что эти события декабря были последние. И надеюсь, что все же политики будут более взвешены в своих решениях и осторожны в своих высказываниях. И тогда у нас все будет нормально. Не будет никаких конфликтов", - сказал Сытник.

"Последние полгода - это были беспрецедентные попытки давления на НАБУ, беспрецедентные попытки уничтожить наши институты - и антикоррупционную прокуратуру, и Антикоррупционное бюро... Я убежден, что эти попытки не являются последними, и мы чувствуем, насколько это сопротивление растет с каждым нашим расследованием, - добавил директор НАБУ.

Напомним, после задержания агента НАБУ под прикрытием в ноябре прошлого года, которого обвинили в провоцировании взятки, ГПУ выложила видео с персональными данными агентов. В частности, была рассекречена "агент Катерина", усилиями которой был привлечен к ответственности нардеп Борислав Розенблат. В ГПУ заявили о существовании незаконного тайного отдела в бюро и начали допрашивать агентов НАБУ.