Экс-лидер одесского "Правого сектора" заявил, что на него напали

"Жить буду!"

Бывший лидер одесской ячейки "Правого сектора" Сергей Стерненко заявил о совершении нападения на него.

Об этом он написал в фейсбуке.

Нападение произошло возле дома, где живет активист. Он связывает нападение со своей общественной деятельностью.

"Жить буду!2 - прокомментировал Стерненко опубликованные фото с последствиями нападения.

Напомним, Стерненко в ноябре был активным участником протестных акций в связи с застройкой территории так называемого Летнего театра в Одессе. Тогда его задержали и назначили залог в 608 тысяч гривен. Деньги внес глава Одесской области, Стерненко вышел на свободу. Позже мера пресечения была изменена апелляционным судом на личное обязательство.

Позже Стерненко снова задержали и объявили о подозрении в пособничестве в сбыте наркотиков, совершенном организованной группой. Правоохранители подозревают, что Сергей Стерненко и его соратники "крышевали" эти магазины за 1000 долларов в месяц.

Кроме того экс-глава одесского ПС фигурирует в открытом в 2015 уголовном деле о похищении депутата Коминтерновского райсовета, бывшего руководителя райорганизации партии "Родина" Сергея Щербича.