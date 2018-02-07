МИД согласовал с Венгрией ключевые позиции по языковых нормах закона "Об образовании"

"Шаг за шагом к нормальности".

В ходе переговоров с Венгрией удалось согласовать ключевые позиции о путях урегулирования ситуации, связанной с имплементацией языковых норм закона "Об образовании".

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар.

"С осторожным оптимизмом можно сказать, что длительные переговоры с венгерской стороной завершились согласованием ключевых позиций: о путях урегулирования "языкового вопроса"... Шаг за шагом к нормальности", - написал замминистра в твиттере.

Фото: twitter.com/VasylBodnar

Кроме того, по его словам, в ходе переговоров удалось достичь согласия по вопросам совместного пограничного контроля и развитию пограничной инфраструктуры.

Напомним, Венгрия пообещала "больно ударить по будущему Украины" в ответ на подписание закона "Об образовании". Несмотря на положительные для Украины выводы Венецианской комиссии относительно соответствия языковой статьи закона об образовании международным обязательствам, Венгрия продолжала блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Напомним, 5 сентября Верховная Рада 255 голосами приняла закон "Об образовании", который, в частности, регулирует вопрос использования украинского языка в сфере образования. 28 сентября закон вступил в силу.

Закон предусматривает, что дети, которые пойдут в школы с 1 сентября 2018 года, будут иметь возможность обучаться на родном языке только в начальной школе - первые четыре года. С пятого класса предметы должны преподаваться на украинском языке.


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