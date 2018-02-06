БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд
Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» заплатила летом 2017 года общественной организации «Фонд инноваций и развития» более миллиона гривен.
Об этом свидетельствует отчет президентской политсилы для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает
Из документа следует, что партия перечислила ОО шестью траншами 1,058 миллиона гривен: 100 240 и 44 240 грн — 6 июля, 608 грн — 14 июля, 8 800 грн — 17 июля, 306 000 грн — 18 июля и в 598 000 гривен — 29 августа 2017 года.
Согласно отчету, все выплаты осуществлялись по трем договорам между партией и фондом, заключенным 1 февраля, 28 апреля и 3 июля 2017 года.
Как известно, проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан группой экспертов, в состав которой, среди прочих, входили основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе и директор организации Роман Яковлев.
18 января Верховная Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.
22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.
Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.
В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.
Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.
Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.
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