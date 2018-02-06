БПП уплатил миллион фонду, глава которого писал закон про Антикоррупционный суд

БПП

Партия «Блок Петра Порошенко «Солидарность» заплатила летом 2017 года общественной организации «Фонд инноваций и развития» более миллиона гривен.

Об этом свидетельствует отчет президентской политсилы для Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, передает Украинская правда.

Из документа следует, что партия перечислила ОО шестью траншами 1,058 миллиона гривен: 100 240 и 44 240 грн — 6 июля, 608 грн — 14 июля, 8 800 грн — 17 июля, 306 000 грн — 18 июля и в 598 000 гривен — 29 августа 2017 года.

Согласно отчету, все выплаты осуществлялись по трем договорам между партией и фондом, заключенным 1 февраля, 28 апреля и 3 июля 2017 года.

Как известно, проект закона о Высшем антикоррупционном суде разработан группой экспертов, в состав которой, среди прочих, входили основатель Фонда инноваций и развития Георгий Вашадзе и директор организации Роман Яковлев.

18 января Верховная Рада не смогла внести в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде и 4 альтернативные законопроекты.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.


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