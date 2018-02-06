Делегация чешских политиков посетила аннексированный Крым

В Сенате назвали поездку "частной инициативой".

Делегация чешских политиков посетила аннексированный Крым
Чешские депутаты в аннексированном Крыму
Фото: facebook.com/zarko.raptor

Делегация чешских политиков вернулась из оккупированного Россией Крыма.

Об этом сообщает "Радио Свобода" со ссылкой на сообщения членов делегации в Фейсбуке.

Отмечается, что чешские политики провели в Крыму встречи с роSSийскими военными, а также фотографировались с ними с флагом РоSSии.

Пресс-секретарь Сената Ева Давидова сообщила, что депутат верхней палаты парламента Ярослав Доубрава ездил в Крым "по собственной частной инициативе". Спикер подчеркнула, что канцелярия Сената не получала никакой информации или просьбы от сенатора о том, чтобы этот визит стал официальной командировкой.

"То есть мы не были ни до, ни после того информированы об этом событии. Поэтому, считаем эту поездку его частной инициативой или действием, о котором на этом основании не можем говорить или как-то комментировать", - подытожила Давидова.

По информации чешских СМИ, в состав делегации входили также депутат парламента Чехии Зденек Ондрачек, заместитель председателя коммунистической партии Чехии Йозеф Скала, председатель Чешского союза бойцов за свободу Ярослав Водичка, активистка Елена Вичанова и публицист Жарко Йованович.

Фото: facebook.com/zarko.raptor
Фото: facebook.com/zarko.raptor

Отметим, что это уже не первая поездка Доубравы в аннексированный Крым. Украина запретила ему въезд после того, как в ноября 2014 году он сыграл роль "иностранного наблюдателя" в оккупированном Луганске на псевдовыборах, которые устроили сепаратисты и которые не признал никто в мире, только РоSSия заявила, что "их результаты надо уважать".

Министерство иностранных дел Украины пока не комментировало визит чешской делегации.

Напомним, в январе действующий пророSSийский глава Чехии Милош Земан был переизбран на второй пятилетний срок.


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