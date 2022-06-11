Оккупанты усилили охрану Северо-Крымского канала

Враг укрепляет границы обороны, подтягивает резервы в Херсонской области, информирует ZN.ua.

Оккупанты усилили охрану Северо-Крымского канала

РоSSийские оккупационные войска усилили охрану Северо-Крымского канала. Оккупанты построили там дополнительные защитные конструкции, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Вокруг Северо-Крымского канала возведены защитные железобетонные конструкции, увеличено количество контрольно-пропускных пунктов на подъездных путях и мостах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска РФ укрепляют рубежи обороны, подтягивают резервы, пытаются защитить налаженную ими поставку воды из Херсонской области во временно оккупированный Крым.

"Корабельная группировка вражеских сил без изменений состава и задач продолжает блокировать судоходство и держит под угрозой ракетных ударов территорию Украины",- добавили в ОК "Юг".


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
Оккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июняОккупанты несут потери под Святогорском и штурмуют Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 5 июня
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
РоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов КутузоваРоSSияне шокированы: боец ВСУ рассказал подробности ликвидации генерал-майора оккупантов Кутузова
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты строят "живой щит" от артиллерии из мариупольцев — АндрющенкоОккупанты строят "живой щит" от артиллерии из мариупольцев — Андрющенко
"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя"Просто переименуйте в Жданов": оккупанты вывесили флаг РФ в центре Мариуполя
Даже сняли год основания: Андрей Бедняков показал, как оккупанты "обновили" стелу при въезде в Мариуполь
Оккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядамиОккупанты обстреливают украинские поля зажигательными снарядами
Оккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненыеОккупанты обстреляли два района Николаевской области: есть погибшие и раненые
Вместо обещанных почестей оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом — перехват СБУВместо обещанных почестей оккупанты складывают тела своих убитых под открытым небом — перехват СБУ
В Запорожской области оккупанты похитили студента — Украинская ассоциация студентовВ Запорожской области оккупанты похитили студента — Украинская ассоциация студентов
Оккупанты обстреляли три района Харьковской области: четверо погибших и двое раненыхОккупанты обстреляли три района Харьковской области: четверо погибших и двое раненых
Оккупанты отрицают угрозу холеры в Мариуполе, но срочно готовятся к запуску инфекционного отделенияОккупанты отрицают угрозу холеры в Мариуполе, но срочно готовятся к запуску инфекционного отделения
Оккупанты с начала войны убили 287 детей в Украине — Офис генпрокурораОккупанты с начала войны убили 287 детей в Украине — Офис генпрокурора
Последние новости
Подгружаем последние новости