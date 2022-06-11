Оккупанты усилили охрану Северо-Крымского канала

РоSSийские оккупационные войска усилили охрану Северо-Крымского канала. Оккупанты построили там дополнительные защитные конструкции, информирует Оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Вокруг Северо-Крымского канала возведены защитные железобетонные конструкции, увеличено количество контрольно-пропускных пунктов на подъездных путях и мостах", - говорится в сообщении.

Отмечается, что войска РФ укрепляют рубежи обороны, подтягивают резервы, пытаются защитить налаженную ими поставку воды из Херсонской области во временно оккупированный Крым.

"Корабельная группировка вражеских сил без изменений состава и задач продолжает блокировать судоходство и держит под угрозой ракетных ударов территорию Украины",- добавили в ОК "Юг".