Суд дал четыре года сотруднице Нацгвардии, завербованной РоSSией

Женщина раскаялась в содеянном и содействовала следствию.

Суд дал четыре года сотруднице Нацгвардии, завербованной Россией
Фото: ssu.gov.ua

Соломенский районный суд Киева признал виновной в государственной измене и приговорил к 4 годам лишения свободы техника-оператора Национальной гвардии, которая передавала в РоSSию информацию с ограниченным доступом.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Эта женщина летом 2016 года посещала РоSSийскую Федерацию, там у нее сестра. Во время посещения она была завербована сотрудниками спецслужб РФ. У нее было даже два псевдонима, как она утверждает, - это 45-ый и Невский. Сообщения она подписывала мужскими псевдонимами, чтобы скрывать, что она женщина", - говорил глава СБУ Василий Грицак прошлой осенью.

После вербовки роSSийские спецслужбы поставили ей определенные разведывательные задачи, разработали способы передачи информации электронным каналом связи, провели инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей выделили адрес электронной почты и номер роSSийского мобильного оператора.

Правоохранители задержали шпионку в октябре прошлого года.

Во время досудебного следствия женщина раскаялась и оказала полное содействие следствию.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Активиста в Крыму четыре месяца вызывают на допросы в Следственный комитетАктивиста в Крыму четыре месяца вызывают на допросы в Следственный комитет
Четырех украинцев вытащили из многолетнего плена в ЛивииЧетырех украинцев вытащили из многолетнего плена в Ливии
Фигурант "дела 2 мая" в Одессе приговорен к 5 годам под стражейФигурант "дела 2 мая" в Одессе приговорен к 5 годам под стражей
В РоSSии арестованного за взятку экс-губернатора приговорили к 8 годам колонииВ РоSSии арестованного за взятку экс-губернатора приговорили к 8 годам колонии
Исполнитель теракта в Новоалексеевке приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискациейИсполнитель теракта в Новоалексеевке приговорен к 15 годам тюрьмы с конфискацией
Количество тактических полицейских до конца года увеличится втроеКоличество тактических полицейских до конца года увеличится втрое
Топаза приговорили к 8 годам лишения свободыТопаза приговорили к 8 годам лишения свободы
Арестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиториюАрестович объяснил, почему он три года публично обманывал аудиторию
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
РоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключенияРоSSийский военный Агеев приговорен к 10 годам заключения
Последние новости
Подгружаем последние новости