Суд дал четыре года сотруднице Нацгвардии, завербованной РоSSией
Женщина раскаялась в содеянном и содействовала следствию.
Соломенский районный суд Киева признал виновной в государственной измене и приговорил к 4 годам лишения свободы техника-оператора Национальной гвардии, которая передавала в РоSSию информацию с ограниченным доступом.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
"Эта женщина летом 2016 года посещала РоSSийскую Федерацию, там у нее сестра. Во время посещения она была завербована сотрудниками спецслужб РФ. У нее было даже два псевдонима, как она утверждает, - это 45-ый и Невский. Сообщения она подписывала мужскими псевдонимами, чтобы скрывать, что она женщина", - говорил глава СБУ Василий Грицак прошлой осенью.
После вербовки роSSийские спецслужбы поставили ей определенные разведывательные задачи, разработали способы передачи информации электронным каналом связи, провели инструктаж для соблюдения мер конспирации. Для экстренного выхода на связь с кураторами ей выделили адрес электронной почты и номер роSSийского мобильного оператора.
Правоохранители задержали шпионку в октябре прошлого года.
Во время досудебного следствия женщина раскаялась и оказала полное содействие следствию.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.02.2018 13:59