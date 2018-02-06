Сепаратистские партии Каталонии допускают вариант "символического" президентства Пучдемона

Пучдемон хочет создать "Совет республики", который будет работать параллельно с регулярным каталонским правительством.

Карлес Пучдемон Фото: Wikipedia

Лидеры сепаратистских партий Каталонии обсуждают план, который позволил бы Карлесу Пучдемону сохранить влияние в регионе, даже если он не сможет быть избранным главой правительства региона.

Об этом сообщает EUobserver.

Пучдемон в воскресенье, 4 февраля, встретился с делегацией партии Республиканских левых Каталонии (ERC) в Брюсселе и с депутатами его партии "Вместе за Каталонию" (JxCat) в понедельник, 5 февраля, чтобы обсудить план.

Он также должен встретиться с представителями партии CUP, третьей сепаратистской партии в парламенте.

Согласно плану, Пучдемон принесет присягу Ассоциации муниципалитетов независимости (AMI), группе каталонских городских советов, для формирования "законного и символичного" правительства в Брюсселе.

Между тем парламент Каталонии выберет лидера региональной исполнительной власти, которого по плану сепаратистов называют "оперативным" руководителем.

По информации каталонских СМИ , Пучдемон предпочитает изменить региональный закон, чтобы создать "Совет республики", которую он возглавлял бы из Брюсселя параллельно с регулярным каталонским правительством в Барселоне. Однако остается открытым вопрос, как в случае реализации плана Пучдемон сможет выполнять это "символическое президентство". Будет ли он проводить Skype-переговоры с правительством в Барселоне и как он сможет контролировать власть на местах.

Напомним, 30 января спикер парламента Каталонии отложил заседание, на котором депутаты должны были обсуждать кандидатуру Карлоса Пучдемона на пост главы Женералитата. Своим решением Рожер Торрен продемонстрировал нежелание идти вопреки решению Конституционного суда, как того требовал сам Пучдемон, однако нашел другой выход. Он заявил, что другого кандидата выдвигать не будут.