У владі немає людей, які допускають існування «Мінська-3» - Єрмак

Наразі у владній команді немає людей, які допускали б можливість формату «Мінськ-3», заявив очільник Офісу президента Андрій Єрмак у інтерв’ю Lb .

«Ні, точно не допускаємо (можливість «Мінська-3» - ред.). В нас інші прізвища, ніж у творців Мінських угод. І, на щастя людей, які б таке допускали, в нашій команді немає. Перемовини можливі лише тоді, коли будуть відповідні умови… Це не про те, щоб когось (Путіна – ред.) в чомусь переконувати. Так, це про фіксацію факту, який буде на той момент. А він для нас буде абсолютно чітким, очевидним. Не ми починали цю війну, але це наша трагедія, ми втратили людей, наші міста зруйновані. Тому з нашого боку компромісів точно не буде», - сказав Єрмак.

На думку Єрмака, будь-які посередники не можуть відіграти ключову роль, тому такі речі будуть вирішуватися шляхом прямих перемовин на найвищому рівні.