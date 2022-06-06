Байдену придется выбирать между плохим или ужасным вариантом, чтобы снизить цены на нефть - NYT

Нефтяное эмбарго наложено на РоSSийскую Федерацию, всколыхнуло мировой рынок и заставляет западные страны значительно повышать цену на горючее. В США обеспокоены ростом цен, и уже сейчас ищут варианты решения топливного кризиса. Однако хороших альтернатив для администрации Байдена на самом деле уже нет, пишет The New York Times .

«К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты, наверное, хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу» – заявил экс-министр энергетики США Билл Ричардсон.

Саудовская Аравия, которая имеет больше свободных производственных мощностей, готовых к использованию, не может самостоятельно быстро снизить цены, считают эксперты.