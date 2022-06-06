Байдену придется выбирать между плохим или ужасным вариантом, чтобы снизить цены на нефть - NYT

Визит американского президента в Саудовскую Аравию вряд ли поможет снизить цены на нефть. Потенциальные же экспортеры - Иран и Венесуэла - являются принципиальными противниками США, информирует ZN.ua.

Байдену придется выбирать между плохим или ужасным вариантом, чтобы снизить цены на нефть - NYT
© cityam.com

Нефтяное эмбарго наложено на РоSSийскую Федерацию, всколыхнуло мировой рынок и заставляет западные страны значительно повышать цену на горючее. В США обеспокоены ростом цен, и уже сейчас ищут варианты решения топливного кризиса. Однако хороших альтернатив для администрации Байдена на самом деле уже нет, пишет The New York Times.

«К сожалению, есть только плохие варианты. И любые альтернативные варианты, наверное, хуже, чем просить саудовцев увеличить добычу» – заявил экс-министр энергетики США Билл Ричардсон.

Саудовская Аравия, которая имеет больше свободных производственных мощностей, готовых к использованию, не может самостоятельно быстро снизить цены, считают эксперты.

В то же время, Иран и Венесуэла, которые также могли бы увеличить добычу «черного золота», являются принципиальными противниками Соединенных Штатов. Любые соглашения между этими странами, заставили бы пойти США на уступки по вопросам ядерного обогащения и демократических реформ, что было бы очень рискованно для Байдена. Ведь большинство республиканцев и даже некоторые демократы выступают против компромиссов с лидерами этих стран.


Дарья Кепова, ZN.ua





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