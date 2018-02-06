Парубий назвал "антибандеровский закон" Польши "ударом в спину" Украине

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что закон об Институте национальной памяти Польши является недружественным шагом в отношении Украины и назвал его «ударом в спину».

Об этом Парубий сказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает 112.ua.

«Этот закон является ударом в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве . Только один вигодополучатель может быть – в Кремле для разжигания вражды. Я считаю, что этот шаг является недружественным. Мне обидно, что этот закон принят, когда Украина и украинцы защищают весь свободный мир от роSSийской агрессии», — сказал он.

Вчера во время согласительного совета Парубий заявил, что Верховная Рада может рассмотреть подготовленное профильным комитетом заявление касательно польского закона о запрете «бандеровской идеологии». Он призвал депутатов ознакомиться с подготовленным в комитете по иностранным делам заявлением, чтобы уже завтра парламент мог принять соответствующее постановление.