Парубий назвал "антибандеровский закон" Польши "ударом в спину" Украине

andrej-parubij

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что закон об Институте национальной памяти Польши является недружественным шагом в отношении Украины и назвал его «ударом в спину».

Об этом Парубий сказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает 112.ua.

«Этот закон является ударом в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. Только один вигодополучатель может быть – в Кремле для разжигания вражды. Я считаю, что этот шаг является недружественным. Мне обидно, что этот закон принят, когда Украина и украинцы защищают весь свободный мир от роSSийской агрессии», — сказал он.

Вчера во время согласительного совета Парубий заявил, что Верховная Рада может рассмотреть подготовленное профильным комитетом заявление касательно польского закона о запрете «бандеровской идеологии». Он призвал депутатов ознакомиться с подготовленным в комитете по иностранным делам заявлением, чтобы уже завтра парламент мог принять соответствующее постановление.

В четверг Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». МИД и мировое сообщество подвергло его критике как «отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев».


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"Парубий поручил подготовить ответ на польский закон о запрете "бандеризма"
В Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семьяВ Кабмине обеспокоились, что субсидии получает каждая вторая украинская семья
Путинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин БадракПутинская РоSSия завершила цикл подготовки к большой войне – Валентин Бадрак
"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО"Спуститесь на землю!": Бутусов рассказал, что на самом деле думают о ВСУ специалисты НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Кабмин предложил заменить военное приветствие "Здравия желаю" на "Слава Украине"Кабмин предложил заменить военное приветствие "Здравия желаю" на "Слава Украине"
Министр образования Израиля назвал "большой честью" отмену своего визита в ПольшуМинистр образования Израиля назвал "большой честью" отмену своего визита в Польшу
В повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасностиВ повестку дня Палаты представителей США внесен законопроект о помощи Украине в сфере кибербезопасности
Националисты устроили пикеты у посольства и консульств Польши в УкраинеНационалисты устроили пикеты у посольства и консульств Польши в Украине
Саакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили снова отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
ЕБРР признал замедление реформ в УкраинеЕБРР признал замедление реформ в Украине
Пономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" СШАПономарев назвал главную проблему "кремлевского списка" США
РоSSия просит открыть в Украине избирательные участки к выборам президентаРоSSия просит открыть в Украине избирательные участки к выборам президента
Новоалександровку вычеркнут из списка неподконтрольных Украине населенных пунктовНовоалександровку вычеркнут из списка неподконтрольных Украине населенных пунктов
"Марш жизни" израильских школьников по концлагерям Польши в 2018 году предлагается отменить"Марш жизни" израильских школьников по концлагерям Польши в 2018 году предлагается отменить
Последние новости
Подгружаем последние новости