Парубий назвал "антибандеровский закон" Польши "ударом в спину" Украине
Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что закон об Институте национальной памяти Польши является недружественным шагом в отношении Украины и назвал его «ударом в спину».
Об этом Парубий сказал в эфире «Свободы слова» на ICTV, передает
«Этот закон является ударом в спину воюющей Украине. От него не получат выгоды ни в Варшаве, ни в Киеве. Только один вигодополучатель может быть – в Кремле для разжигания вражды. Я считаю, что этот шаг является недружественным. Мне обидно, что этот закон принят, когда Украина и украинцы защищают весь свободный мир от роSSийской агрессии», — сказал он.
Вчера во время согласительного совета Парубий заявил, что Верховная Рада может рассмотреть подготовленное профильным комитетом заявление касательно польского закона о запрете «бандеровской идеологии». Он призвал депутатов ознакомиться с подготовленным в комитете по иностранным делам заявлением, чтобы уже завтра парламент мог принять соответствующее постановление.
В четверг Сенат Польши принял без поправок закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». МИД и мировое сообщество подвергло его критике как «отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев».
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