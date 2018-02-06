"Руховцы" Кишкарь и Кривенко вышли из фракции БПП в Верховной Раде

Заявления депутатов зачитал на утреннем заседании спикер Андрей Парубий.

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Депутаты Верховной Рады Виктор Кривенко и Павел Кишкарь во вторник покинули фракцию "Блок Петра Порошенко", в которой после этого осталось 136 человек.

Заявления депутатов зачитал на утреннем заседании спикер Андрей Парубий.

Кривенко и Кишкарь объявили о своем решении выйти из БПП в декабре прошлого года. Депутаты таким образом решили выразить протест против давления на Национальное антикоррупционное бюро и комитет Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, а также против невыполнения ключевых позиций коалиционного соглашения (выборы по открытым спискам, снятие депутатской неприкосновенности).

Напомним, в сентябре 2015 года фракция "Самопомощь" исключила Кривенко и Кишкаря. В марте 2016 года депутаты вошли в БПП. В апреле того же года Кривенко и Кишкарь вступили в партию "Народный Рух". В мае 2017 года Кривенко возглавил эту партию.