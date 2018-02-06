Савченко проголосовала за отмену закона о реинтеграции Донбасса

Закон признает РоSSию агрессором.

Савченко проголосовала за отмену закона о реинтеграции Донбасса
Фото: Макс Требухов

Народный депутат Надежда Савченко поддержала внесенный "Оппозиционным блоком" законопроект об отмене принятого Верховной Радой Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который признает РоSSию агрессором. Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные на сайте ВР.

Законопроект внесен "Оппозиционным блоком" и получил 37 голосов "за". 33 голоса за него отдали представители "Оппоблока", внефракционные нардепы Яков Бехбаз, Сергей Мелниченко, Надежда Савченко, а также депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Дехтярчук.

Напомним, закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях в целом был принят в январе 2018 года.

Закон определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.

Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".

Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

Внесенное постановление "Оппоблока" об отмене голосования за данный законопроект заблокировало его подписание спикером ВР Андреем Парубием и передачу на подпись президенту. Теперь этот процесс разблокирован.


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