Савченко проголосовала за отмену закона о реинтеграции Донбасса
Закон признает РоSSию агрессором.
Народный депутат Надежда Савченко поддержала внесенный "Оппозиционным блоком" законопроект об отмене принятого Верховной Радой Закона "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях", который признает РоSSию агрессором. Об этом свидетельствуют данные голосования, опубликованные на сайте ВР.
Законопроект внесен "Оппозиционным блоком" и получил 37 голосов "за". 33 голоса за него отдали представители "Оппоблока", внефракционные нардепы Яков Бехбаз, Сергей Мелниченко, Надежда Савченко, а также депутат от "Блока Петра Порошенко" Александр Дехтярчук.
Напомним, закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях в целом был принят в январе 2018 года.
Закон определяет контролируемые "ДНР" и "ЛНР" территории как временно оккупированные Россией.
Военное присутствие Украины на Донбассе определяется как мероприятия по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживанию и отпору роSSийской вооруженной агрессии в Донецкой и Луганской областях. Вносятся соответствующие правки в другие законопроекты, заменяющие термин "антитеррористическая операция".
Руководство силовиками, задействованными в этих мероприятиях, возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.
Внесенное постановление "Оппоблока" об отмене голосования за данный законопроект заблокировало его подписание спикером ВР Андреем Парубием и передачу на подпись президенту. Теперь этот процесс разблокирован.
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