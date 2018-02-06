Порошенко призвал Раду взяться за законопроект об антикоррупционном суде

Президент рассчитывает, что депутаты не будут медлить.

Фото: пресс-служба президента

Президент Петр Порошенко просит народных депутатов начать рассмотрение проекта закона о Высшем антикоррупицонном суде.

"Что просил бы народных депутатов сделать немедленно, так это в строгом соответствии со всеми регламентными процедурами начать рассмотрение внесенного мной законопроекта "Об Антикоррупционном суде". Также рассчитываю, что парламент поддержит мою инициативу об отмене электронного декларирования для общественных активистов", - написал Порошенко в фейсбуке, комментируя старт новой парламентской сессии.

Напомним, ранее представитель президента в парламенте Ирина Луценко заявила, что законопроект об Антикоррупционном суде претерпит изменения после первого чтения в Верховной Раде, в нем будут учтены рекомендации Венецианской комиссии и Международного валютного фонда и, по оптимистичным прогнозам, суд сможет начать работу через полгода.