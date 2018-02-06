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Стартовала очередная сессия Верховной Рады На каникулы депутаты уйдут лишь летом. Фото: Макс Требухов В Верховной Раде открылась восьмая сессия текущего созыва народных депутатов. "Восьмую сессию Верховной Рады 8-го созыва объявляю открытой", - сказал председатель парламента Андрей Парубий, после чего прозвучал государственный гимн. На заседание пришли члены Кабинета Министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, послы зарубежных стран, руководители центральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций. Напомним, восьмая сессия продлится до середины лета.

LB.ua

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