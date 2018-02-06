Стартовала очередная сессия Верховной Рады
На каникулы депутаты уйдут лишь летом.
В Верховной Раде открылась восьмая сессия текущего созыва народных депутатов.
"Восьмую сессию Верховной Рады 8-го созыва объявляю открытой", - сказал председатель парламента Андрей Парубий, после чего прозвучал государственный гимн.
На заседание пришли члены Кабинета Министров во главе с премьер-министром Владимиром Гройсманом, послы зарубежных стран, руководители центральных органов исполнительной власти, представители общественных организаций.
Напомним, восьмая сессия продлится до середины лета.
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06.02.2018 07:20