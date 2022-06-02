Вояки "днр" на Херсонщине взбунтовались против россиян и обратились к путину: "Очередная пачка..."

Вояки "днр" на Херсонщине взбунтовались против россиян и обратились к путину: "Очередная пачка..."

РоSSия на оккупированных территориях "мобилизует" на войну всех подряд, поэтому там произошел новый бунт.

Об этом сообщил пресс-секретарь Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

В Сети опубликовали новое видео "бунта" незаконно мобилизованных жителей оккупированных районов Донецкой области. Они обратились к президенту рф владимиру путину с просьбой вернуть их в "днр", ведь командование бросило их без надлежащего вооружения на убой в Херсонскую область.

"Очередная пачка мобилизованных из 113 полка "ДНР" на этот раз обращается к х##лу с просьбой вернуть их в дырляндию. Единственный ваш шанс выжить - сдаться в плен ВСУ или взять оружие и покрошить рашистов. Решать вам, потому что когда наши ребята зайдут во временно оккупированный Херсон, такого шанса у вас не будет!",- пишет Братчук.

Судя по рассказам недовояк с "днр", они еще с февраля в голоде и холоде находились на передовых позициях в Херсонской области. При этом медицинского осмотра никто из этих мужчин не проходил, мобилизовали даже тех, кто имеет психические заболевания. Также оккупанты призвали в свои ряды многодетных отцов и опекунов.


Тарас Галушко, politeka.net

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