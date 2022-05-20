Лишать гражданства: в Верховной Раде хотят ввести жесткое наказание для нарушителей

Новый законопроект предусматривает наказание в виде лишения гражданства.

В Верховной Раде зарегистрирован проект закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оптимизации действий в условиях военного времени для укрепления экономики и обороноспособности государства.

Согласно новому законопроекту, предлагается лишать гражданства украинцев, которые во время военного положения или войны выехали в страну, которая напала на Украину, и не вернулись в течение 30 дней.

Также предлагается лишать гражданства военнообязанных, выехавших за границу без уважительных причин и не вернувшихся в течение 30 дней. Уважительной причиной может считаться запрет на выезд из страны пребывания, стихийные бедствия, катастрофы, аварии, командировки, официальная работа за границей, пребывание на стационарном лечении и др.

Законопроект также предлагает запретить после объявления мобилизации менять место жительства людям, которые находятся на воинском учете, без письменного уведомления уполномоченного лица.