Украина подписала безвиз с Антигуа и Барбуда

Государство расположено на островах в Карибском море.

Украина подписала безвиз с Антигуа и Барбуда

Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с Антигуа и Барбуда.

Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.

Торжественная церемония подписания документов о взаимной отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне при участии посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.

Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.

Ранее украинцы могли въезжать в Антигуа и Барбуду без виз и оставаться там не более 30 дней.

Антигуа и Барбуда расположено на островах в Карибском море. Глава государства - монарх Великобритании, представленный генерал-губернатором.


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