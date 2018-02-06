Украина подписала безвиз с Антигуа и Барбуда
Государство расположено на островах в Карибском море.
Украина подписала соглашение о взаимной отмене виз с Антигуа и Барбуда.
Об этом сообщает посольство Украины в США в Facebook.
Торжественная церемония подписания документов о взаимной отмене визовых требований между двумя странами состоялась в Вашингтоне при участии посла Украины в США Валерия Чалого и посла Антигуа и Барбуды в США Рональда Сандерса.
Безвизовое соглашение предусматривает пребывание в странах на срок, не превышающий 90 дней в течение 180 дней.
Ранее украинцы могли въезжать в Антигуа и Барбуду без виз и оставаться там не более 30 дней.
Антигуа и Барбуда расположено на островах в Карибском море. Глава государства - монарх Великобритании, представленный генерал-губернатором.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
06.02.2018 07:19
06.02.2018 07:20